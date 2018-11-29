РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В парке Талалихина в Подольске 4 декабря пройдут соревнования по туризму среди юных спасателей, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

«Во вторник, 4 декабря, пройдут соревнования по туризму в парке имени Талалихина, которые начнутся в 11:00 и будут проходить в районе пляжа. Соревнования пройдут в несколько этапов и командам-участникам предстоит показать свои умения в работе с веревками», – сказал организатор.

Он отметил, что в соревнованиях будут участвовать представители молодежного центра «Максимум», занимающиеся в кружке «Юный спасатель», студенты Российского государственного университета туризма и сервиса, а также школьники.