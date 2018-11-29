РИАМО – 29 ноя. В рамках регионального проекта «Я делаю свой бизнес» учащиеся школы №2 Шатуры побывали на производстве русских сувениров компании «Шатура арт-групп», семья Турукиных 18 лет назад создала фабрику матрешек, которая сегодня поставляет свою продукцию в большинство регионов России и сотрудничает с 60 странами, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Инициатором и куратором проекта является министерство инвестиций и инноваций региона. В мероприятии также приняла участие заместитель министра Надежда Карисалова. Она рассказала старшеклассниками из Шатуры, как молодые люди могут открыть свое дело сразу по окончании школы.

«Это уже третий муниципалитет, куда мы привозим детей, чтобы показать, что производят наши предприниматели. В Московской области делают такие вещи, о которых ребята, проживающие в том же муниципалитете, порой даже не знают. Например, в Шатуре местные предприниматели своими руками создают традиционный русский сувенир – необыкновенной красоты русскую матрешку. Изделия этой компании известны во всем мире», – сказал министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

Благодаря региональному проекту «Я делаю свой бизнес» школьники смогли увидеть, как создается русская матрешка. Участники экскурсии смогли не только увидеть, но и попробовать расписать самый известный русский сувенир. Мастера для них приготовили краски, кисти и заготовки разных размеров. Кто-то занялся живописью на месте, кто-то предпочел забрать деревянное изделие домой, чтобы в спокойной обстановке опробовать народный промысел.

По словам руководителя компании «Шатура арт-групп» Алексея Турукина, сама бизнес-идея принадлежит его родителям.

«Они начали воплощать ее в жизнь в начале 90-х годов. Было трудно, но потихоньку мы расширялись. Это помещение – пятое, в которое мы переехали две недели назад. Когда мы начинали, в штате было пять человек, сегодня – более 30. Серьезную поддержку, в том числе и финансовую, нам оказали в областном правительстве», – отметил Турукин.

Также с ребятами побеседовала руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Наталья Чудакова. Она рассказала школьникам о том, какую юридическую и информационную помощь сегодня могут получить предприниматели.

Завершилась встреча небольшим брифингом, на котором школьники задавали вопросы, а представители областной власти подробно на них отвечали.