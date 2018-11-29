РИАМО - 29 ноя. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Московской области на декабрь, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Приемная правительства Московской области находится в столице на Садовой-Триумфальной улице, дом 10/13, строение 2.

Так, 4 декабря с 15:00 граждан примет министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан. 5 декабря с 10:00 – начальник Главного управления архитектуры и градостроительства региона Владислав Гордиенко, с 15:00 – министр строительного комплекса области Руслан Тагиев. 6 декабря с 10:00 – министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев, с 15:00 – министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Седьмого декабря с 10:00 прием проведет исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, с 15:00 – министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников. 10 декабря с 10:00 – министр культуры региона Нармин Ширалиева, с 15:00 – министр правительства области по информационной политике Анастасия Звягина. 11 декабря с 15:00 – министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Двенадцатого декабря в стране проводится Общероссийский день приема граждан, приемная правительства региона будет работать с 10:00.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик примет граждан 13 декабря с 10:00, в тот же день с 15:00 прием будут вести зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин и начальник Главгосстройнадзора области Артур Гарибян.

С 10:00 14 декабря прием проведет министр правительства Подмосковья по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев, с 15:00 – зампред правительства региона Денис Буцаев и начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. 17 декабря с 10:00 – начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская, с 15:00 – министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Восемнадцатого декабря с 15:00 граждан примут зампред правительства региона – руководитель Главного управления территориальной политики области Мария Нагорная и министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков. 19 декабря с 10:00 – зампред правительства региона Максим Фомин и первый заместитель министра образования Московской области Алексей Анопченко, с 15:00 – заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов.

Двадцатого декабря с 10:00 прием проведет руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков, с 15:00 – первый зампред правительства области – министр образования Подмосковья Ольга Забралова. 21 декабря с 10:00 – министр социального развития региона Ирина Фаевская. 24 декабря с 10:00 – председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников, с 15:00 – председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Мария Пичугина.

С 15:00 25 декабря граждан примут зампред правительства региона Александр Чупраков и министр инвестиций и инноваций области Вадим Хромов. 26 декабря с 10:00 – министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, с 15:00 – зампред правительства региона Игорь Тресков. 27 декабря с 10:00 – министр энергетики Московской области Леонид Неганов, с 15:00 – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. 28 декабря с 10:00 – министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.