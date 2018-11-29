РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В подмосковном Подольске в декабре проведут семь новогодних ярмарок, жители округа смогут приобрести сувениры, продукты питания и многое другое, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница администрации.

«Всего в декабре в преддверии Нового года на территории Подольска планируется провести семь ярмарок, на которых все желающие смогут приобрести продукты питания, различные новогодние сувениры и так далее. Также в рамках мероприятия будет проводиться и тематическая анимация», – сказала сотрудница.

Она пояснила, что с 17 по 23 декабря ярмарки пройдут в границах улиц 43 Армии, Кирова, Юбилейная, Ленинградская и Ленинградский проезд и в микрорайоне Климовск по улице Ленина, у дома №20. А с 10 по 16 декабря будет проходить на Ленинградском проезде, дом 2.

«Две ярмарки пройдут на улице Серпуховская, одна – в микрорайоне Кузнечики, две пройдут на улице Железнодорожная, у дома №10, а также по одной ярмарке запланировано провести на Ленинградском проезде и в микрорайоне Климовск», – заключила она.