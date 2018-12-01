РИАМО – 1 дек. С субботы россияне могут получить водительские права нового образца в отделениях Сбербанка, это касается тех регионов, где есть дефицит многофункциональных центров, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В новые водительские удостоверения будет встроен микрочип с биометрическими данными гражданина, включая его фотографию, электронную подпись и отпечатки пальцев. Такие права невозможно подделать, с их помощью можно подтверждать свою личность вместо паспорта», - отмечается в материале.

Тестовый пилотный проект реализуется Сбербанком вместе с министерством цифрового развития РФ. В случае успеха проекта банк создаст цифровое удостоверение гражданина, которое в будущем заменит бумажный паспорт.