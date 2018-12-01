РИАМО – 1 дек. С субботы в России вырастают страховые выплаты по полису обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщает Федеральное агентство новостей.

«С субботы стоимость запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО будет рассчитываться по новым справочникам, составленным Российским союзом автостраховщиков. Стоимость запчастей после актуализации вырастет в среднем на 6,5%, а это, в свою очередь, приведет к увеличению страховых выплат», - отмечается в материале.

Сейчас Госавтоинспекция совместно с Российским союзом автостраховщиков прорабатывают техническую возможность фото- и видеофиксации нарушений, связанных с неисполнением обязанности владельцев транспортных средств по страхованию своей гражданской ответственности. В частности, ведутся необходимые подготовительные технические работы по синхронизации информационных систем ГИБДД и РСА.