«По версии следствия, 28 ноября 2018 года около 22 часов в одном из кафе города Москвы заместитель начальника Московской областной таможни ФТС России получил взятку в виде денег на сумму более 11 миллионов рублей за оказание содействия в непроведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью», — говорится в сообщении.