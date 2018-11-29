РИАМО - 29 ноя. Уголовное дело возбудили в отношении заместителя начальника Московской областной таможни ФТС России за получение взятки в особо крупном размере, подозреваемый задержан, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Подозреваемый задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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