РИАМО - 29 ноя. Специалисты Еврейского университета в Иерусалиме сделали необычное заявление, они уверены, что нашли кольцо Понтия Пилата, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Находка была сделана в Иерусалиме на острове Иродион. Однако об обнаружении артефакта стало известно лишь 50 лет спустя.

«По мнению экспертов, кольцо могло быть создано во времена Иисуса Христа. Кольцо выполнено из золота и украшено несколькими надписями. Ученым удалось расшифровать некоторые послания. Содержание не раскрывается, однако подчеркивается, что одна из них дала экспертам основания предположить, что украшение мог сделать сам Иисус Христос до визита к Понтию Пилату», - говорится в сообщении.

Как пишет издание, в священных писаниях отсутствуют данные о перстне, который Иисус Христос подарил прокуратору. По информации зарубежных СМИ, кольцо может быть датировано приблизительно 30 годом нашей эры.