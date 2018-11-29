РИАМО - 29 ноя. Специалисты Еврейского университета в Иерусалиме сделали необычное заявление, они уверены, что нашли кольцо Понтия Пилата, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.
Находка была сделана в Иерусалиме на острове Иродион. Однако об обнаружении артефакта стало известно лишь 50 лет спустя.
Как пишет издание, в священных писаниях отсутствуют данные о перстне, который Иисус Христос подарил прокуратору. По информации зарубежных СМИ, кольцо может быть датировано приблизительно 30 годом нашей эры.
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