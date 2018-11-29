РИАМО (РЕУТОВ) - 29 ноя. Руководителя реутовского отделения движения «Молодая Гвардия» партии «Единая Россия» Ильнура Сафина избрали новым председателем молодежного парламента Реутова, передает корреспондент Реутовского информагентства.

В городском округе в четверг проходит первое заседание нового состава молодых парламентариев.

«Рассчитываю активизировать работу парламента, быть лидером, который будет вести за собой. Это ответственная работа. Моя основная задача – вовлекать в молодежную политику, в общественную жизнь города как можно большее количество юношей и девушек. Лучшие из них составят кадровый резерв депутатского корпуса Реутова и исполнительной власти», – сказал Сафин.

По данным агентства, 23-летний Сафин окончил Российский государственный аграрный заочный университет, ранее являлся заместителем руководителя регионального отделения организации «Волонтеры Победы». На собрании новым членам молодежного парламента вручили удостоверения. Шесть из них еще учатся в старших классах школ города, остальные – студенты колледжей и вузов, а кто-то уже начал профессиональную деятельность.