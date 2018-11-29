РИАМО - 29 ноя. Нежилые помещения площадью 680 квадратных метров на Ленинском проспекте в столице выставили на продажу в рамках приватизации ОАО «Телевидение Юго-Западного административного округа», заявки на участие в аукционе принимаются до 11 декабря, торги пройдут 19 декабря, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

«680 квадратных метров нежилых площадей на Ленинском проспекте получит в собственность победитель аукциона по продаже 100% пакета акций ОАО «Телевидение Юго-Западного административного округа», завершившего свое вещание шесть лет назад. Акции на праве собственности принадлежат городу Москве», - отмечается в сообщении.

В собственности акционерного общества находятся нежилые помещения общей площадью 680 квадратных метров, расположенные на цокольном, первом и втором этажах жилого дома по адресу: Ленинский проспект, 123. Часть помещений сдана в аренду.

Стартовые условия по торгам были снижены на 34,5% по сравнению с предыдущей заявочной компанией. В настоящее время стоимость лота составляет 95,4 миллиона рублей.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 11 декабря. Аукцион пройдет 19 декабря 2018 года.