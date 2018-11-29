РИАМО - 29 ноя. Жители муниципалитетов Подмосковья в декабре смогут записаться на прием в общественные приемные исполнительных органов государственной власти региона, время приема – с 10:00 до 13:00, соответствующий документ опубликован на сайте правительства Московской области.

Так, сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры примут граждан: 3 декабря – в Подольске, 5 декабря в Дзержинском, 10-го числа – в Молодежном, 14 декабря – в Чехове, 17 декабря – в Лосино-Петровском, 19 декабря – в Ступине, 24 декабря в Ивантеевке, 28 декабря – в Реутове.

Министерство экономики и финансов Подмосковья 7 декабря примет жителей Котельников, 14 декабря – Красноармейска, 21 декабря – Краснознаменска, 28 декабря – Лобни. Сотрудники Главного архивного управления Московской области проведут прием 3 декабря в Чехове, 5 декабря в Талдомском округе, 10 декабря в Ликино-Дулеве, 14 декабря в Серебряных Прудах, 19 декабря в Одинцовском районе, 21 декабря в Луховицах, 24 декабря в Егорьевске, 28 декабря в Воскресенском.

Главное управление архитектуры и строительства региона: 3 декабря – Молодежный, 5 декабря – Красноармейск, 10 декабря – Лобня, 14 декабря – Талдомский округ, 17 декабря – Пушкинский район, 21 декабря – Клин, 24 декабря – Электрогорск, 26 декабря – Кашира.

Министерство ЖКХ Подмосковья: 3 декабря – Реутов, 7 декабря – Мытищи, 10 декабря – Краснознаменск, 14 декабря – Волоколамский район, 17 декабря – Химки, 19 декабря – Королев, 24 декабря – Фрязино, 26 декабря – Солнечногорский район.

Главное управление региональной безопасности Московской области: 3 декабря – Звенигород, 5 декабря – Ступино, 10 декабря – Павловский Посад, 14 декабря – Наро-Фоминский округ, 17 декабря – Сергиево-Посадский район, 21 декабря – Ленинский район, 26 декабря – Краснознаменск, 28 декабря – Люберцы.

Министерство здравоохранения региона: 5 декабря – Власиха, 7 декабря – Фрязино, 10 декабря – Красногорск, 14 декабря – Истра, 17 декабря – Талдомский округ, 21 декабря — Зарайск, 24 декабря – Электросталь, 26 декабря – Жуковский.

Госжилинспекция региона: 3 декабря – Лосино-Петровский, 7 декабря – Можайский округ, 10 декабря – Реутов, 14 декабря – Зарайск, 17 декабря – Коломенский округ, 21 декабря – Волоколамский район, 24 декабря — Королев, 28 декабря – Луховицы.

Прием в муниципалитетах Подмосковья также проведут региональные министерство инвестиций и инноваций, комитет по ценам и тарифам, министерство образования, министерство сельского хозяйства и продовольствия, министерство экологии и природопользования, Главное контрольное управление, министерство энергетики, Главное управление ветеринарии, министерство социального развития, Госстройнадзор, министерство потребительского рынка и услуг.

Жители муниципалитетов также смогут посетить приемные таких ведомств, как Главное управление ЗАГС, министерство имущественных отношений, Госадмтехнадзор, министерство строительного комплекса, комитет лесного хозяйства, министерство культуры, комитет по конкурентной политике, министерство государственного управления, информационных технологий и связи, Главное управление социальных коммуникаций, министерство физической культуры и спорта, Главное управление по информационной политике, Главное управление культурного наследия.

Прием также проведут Главное управление территориальной политики, министерство жилищной политики, министерство благоустройства, Государственное юридическое бюро по Московской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Даты приема ведомствами в муниципалитетах можно посмотреть на официальном портале правительства Московской области.