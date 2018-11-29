РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. В подмосковных Люберцах сотрудники Госавтоинспекции совместно с членами «Молодой Гвардии» рассказали родителям о правилах выбора детского удерживающего устройства, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отделения партии «Единая Россия».

«В четверг, 29 ноября, в торговом центре «Орбита» городского округа Люберцы актив местного отделения партии «Единая Россия» и члены движения «Молодая Гвардия» совместно с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Детское кресло». В ходе акции инспекторы напомнили родителям об обеспечении безопасности перевозки детей в автомобиле и разъяснили, как правильно выбрать детское удерживающее устройство для ребенка», – говорится в сообщении.

Также инспекторы провели викторину для детей. Ребятам, которые правильно ответили на вопросы, организаторы акции вручили светоотражающие наклейки. Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Безопасные дороги».

«Акция «Детское кресло» организована с целью предупреждения ДТП с участием детей-пассажиров и пропаганды обязательного использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств», – заключил куратор партпроекта в Люберцах Владимир Беловодский.