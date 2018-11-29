РИАМО – 29 ноя. Главгосстройнадзор Московской области за минувшую неделю оштрафовал застройщиков на сумму свыше 7,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором 26-27 ноября по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 7 миллионов 511 тысяч рублей», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 21 постановление на 1 миллион 660 тысяч рублей, четыре постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 103 тысячи рублей, 11 постановлений на 144 тысячи рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод.

«Тридцать постановлений на 3 миллиона 404 тысячи рублей за строительство без разрешения, а также 27 постановлений на 1 миллион 175 тысяч рублей за нарушение в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, два постановления на 100 тысяч рублей за непредставление документов в Главгосстройнадзор МО по запросу или представление недостоверных сведений», – отмечается в материале.

Помимо этого, семь постановлений на 710 тысяч рублей за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений и пять постановлений на 215 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

Также в отношении пяти строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу, восьми компаниям назначено наказание в виде предупреждения.