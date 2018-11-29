РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Полицейские Подольска задержали двух жителей ближнего зарубежья по подозрению в незаконном хранении 300 граммов марихуаны и 2,9 граммов героина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Подольску на улице Энтузиастов осмотрели двух жителей ближнего зарубежья в возрасте 36 и 45 лет, у одного из них нашли запрещенные вещества. В отношении задержанных избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе личного досмотра задержанных полицейские обнаружили и изъяли восемь свертков с веществом растительного происхождения и бумажный сверток с порошкообразным веществом. В ходе досмотра автомобиля, принадлежащего одному из задержанных, полицейские обнаружили и изъяли еще семь бумажных свертков с веществом растительного происхождения. Результаты химического исследования показали, что изъятое является марихуаной общей массой более 300 граммов и героином общей массой 2,9 грамма», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.