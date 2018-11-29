РИАМО - 29 ноя. Единый день голосования в молодежные парламенты муниципалитетов впервые прошел в четверг в Московской области, в подмосковной Власихе также выбирали молодежный парламент, он будет действовать при совете депутатов как постоянный общественный совещательный и консультативный орган представителей молодежи, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Как пояснила начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержки населения управления по социальным вопросам администрации Власихи Милена Ташкус, молодежный парламент при совете депутатов формируется в целях создания условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь и содействия формированию осознанной и активной гражданской позиции у молодежи.

«Сегодня наша молодежь выбирает 10 парламентариев из 12 кандидатов в состав молодежного парламента Власихи. В выборах принимают участие подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, прописанные на территории городского округа Власиха», - сказала председатель ТИК Ольга Грибова.

Избирательный участок по выборам в молодежный парламент городского округа Власиха разместился на базе средней школы имени А.С. Попова. Выборы проводит молодежная избирательная комиссия при поддержке и содействии Территориальной избирательной комиссии Власихи.

«Итоги будут подведены сегодня же по окончании выборов, протоколы окончания избирательного процесса будут отправлены в молодежную избирательную комиссию Московской области. Затем наш выбранный молодежный парламент проведет организационное собрание, где выберет своего лидера, и начнет активную работу при совете депутатов городского округа», - сказал председатель молодежной территориальной избирательной комиссии Власихи Павел Романов.

Единый день голосования в молодежные парламенты муниципалитетов области впервые прошел в Московской области.