РИАМО - 29 ноя. На объекте «СУ-155» в столичном районе Северное Чертаново ведутся масштабные строительно-монтажные работы, там работают более 300 специалистов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
На стройплощадке прошло выездное совещание с участием представителей подрядчика и Москомстройинвеста.
Он дополнил, что все работы, которые сейчас возможны, проводятся в полном объеме.
Как отметил представитель «РК Строй», в будущем, по мере необходимости, работы на объекте будут осуществляться в круглосуточном режиме.
Компания «СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, районе Северное Чертаново, районе Фили-Давыдково, районе Нагатино-Садовники, городском округе Щербинка и на улице Бочкова. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала.
Первый из проблемных объектов «СУ-155» в Москве в Фили-Давыдкове ввели в июле 2017 года. Дом в Нагатино-Садовниках будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Строительно-монтажные работы на объекте в Новых Черемушках будут завершены в июле 2019 года. По двум домам в Щербинке, где возобновление строительства признано невозможным, принято решение о выплате компенсаций участникам строительства. К настоящему времени более 98% участников долевого строительства этих домов получили денежные средства.
Функции по дострою объектов, обеспечению контроля за его качеством и информированию участников строительства о выполнении застройщиками обязательств по передаче прав собственности на построенные квартиры возложены на структуру АКБ «Российский капитал» – ООО «РК Строй».
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