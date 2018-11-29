РИАМО - 29 ноя. На объекте «СУ-155» в столичном районе Северное Чертаново ведутся масштабные строительно-монтажные работы, там работают более 300 специалистов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На стройплощадке прошло выездное совещание с участием представителей подрядчика и Москомстройинвеста.

«На сегодняшний день мы провели первичную инвентаризацию. Сейчас на площадке работают 324 человека. На трех корпусах жилого дома ведутся работы по монолиту, паркинг, незавершенные этажи, ведем работу по лечению бетона, начали вешать люльки, закончили геодезическую съемку всех фасадов», – сказал представитель подрядчика.

Он дополнил, что все работы, которые сейчас возможны, проводятся в полном объеме.

Как отметил представитель «РК Строй», в будущем, по мере необходимости, работы на объекте будут осуществляться в круглосуточном режиме.

Компания «СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, районе Северное Чертаново, районе Фили-Давыдково, районе Нагатино-Садовники, городском округе Щербинка и на улице Бочкова. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала.

Первый из проблемных объектов «СУ-155» в Москве в Фили-Давыдкове ввели в июле 2017 года. Дом в Нагатино-Садовниках будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Строительно-монтажные работы на объекте в Новых Черемушках будут завершены в июле 2019 года. По двум домам в Щербинке, где возобновление строительства признано невозможным, принято решение о выплате компенсаций участникам строительства. К настоящему времени более 98% участников долевого строительства этих домов получили денежные средства.

Функции по дострою объектов, обеспечению контроля за его качеством и информированию участников строительства о выполнении застройщиками обязательств по передаче прав собственности на построенные квартиры возложены на структуру АКБ «Российский капитал» – ООО «РК Строй».