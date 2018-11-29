РИАМО - 29 ноя. Около 5 тысяч иностранных пассажиров с 10 апреля предъявили на Домодедовской таможне чеки Tax Free, оформленные в России, в частности, в ноябре популярностью у иностранцев в России пользовались дамские сумочки всемирно известных брендов, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«С 10 апреля 5 тысяч иностранных пассажиров предъявили сотрудникам Домодедовской таможни чеки Tax Free, оформленные при покупке товаров в России. С первых дней функционирования системы Tax Free в аэропорту «Домодедово» наиболее активными покупателями являются граждане ОАЭ. Наибольшей популярностью среди них пользуются предметы одежды, косметика, парфюмерия, ювелирные украшения и часы», - отмечается в сообщении.

Также среди предъявивших чеки, летевшие в Великобританию, Австрию, Израиль, Катар, Японию, Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Канаду и Бразилию.

В ноябре среди покупок часто встречались дамские сумки всемирно известных брендов – Dior, Hermes, Celine, Louis Vuitton, их покупательницы, оформив чеки Tax Free в Домодедовской таможне, улетели в Доху, Бангкок, Стамбул и Баку.

Воспользоваться системой Tax Free могут иностранные граждане, вылетающие международными рейсами за пределы Евразийского экономического союза, оформившие чеки Tax Free и желающие получить возмещение НДС, уплаченный при покупке товаров в России. Туристу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога в определенных магазинах и оформить чек Tax Free на них.

Сотрудник таможни проверяет соответствие товаров с чеком и проставляет соответствующую отметку. Возврат НДС осуществляет уполномоченный оператор Tax Free. Получить возврат средств иностранный турист может наличными или безналичным расчетом.