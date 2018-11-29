РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. С начала 2018 года члены «Молодой гвардии Единой России» городского округа Люберцы организовали и провели около 100 мероприятий, сообщил руководитель организации в муниципалитете Александр Шлапак.

В администрации в четверг прошла четвертая отчетно-выборная конференция местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

«За 2018 год молодогвардейцы городского округа Люберцы в общей сложности организовали и приняли участие в порядка 100 мероприятиях, акциях и рейдах, как на территории округа, так и по всей Московской области», – сказал Шлапак.

Он уточнил, что основные из них это конкурс красоты для девушек 14-20 лет «Люберецкая краса», «Зажгите свечи», турнир по единоборствам памяти дважды героя СССР летчика-космонавта Горбатко, мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.

«Продолжаем активно проводить в библиотеках нашего округа литературные гостиные для молодежи и всех желающих, впервые провели день книги где собирались рецензии жителей на любимые книги для широкого распространения в округе. В муниципальных учреждениях регулярно проходят настольные игры и соревнования по киберспору. Постоянно молодогвардейцы поздравляют ветеранов ВОВ и участников локальных войн и военных конфликтах, принимают активное участие в субботниках, акции Лес Победы и других», – уточнил Шлапак.

Он добавил, что около 10 мероприятий было проведено в рамках региональных проектах Молодой гвардии.

«Наши молодогвардейцы поучаствовали в 21 выездном мероприятии. На одном из самых масштабных молодежных форумов Подмосковья «Вектор развития» наше отделение признали одним из инициативных», – резюмировал Шлапак.