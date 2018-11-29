РИАМО - 29 ноя. На Ангарской улице на севере столицы ликвидировали возгорание двух брошенных автобусов, в результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В четверг в 15:59 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Деповская, дом №3 (пересечение с улицей Ангарская, дом №1).

«По уточненной информации, по адресу улица Ангарская, дом №1А, происходило загорание двух автобусов (брошенных) на общей площади около 17 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе в 16:32 загорание было ликвидировано», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.