РИАМО – 29 ноя. Заместители руководителя Госжилинспекции Московской области Александр Белоусов и Светлана Выборова открыли в четверг шесть новых детских игровых площадок в городских округах Электросталь, Электрогорск и Кашира, их установили по губернаторской программе «Наше Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В Электростали Александр Белоусов вместе с главой городского округа Владимиром Пекаревым открыл три площадки по адресам: Восточный проезд, дом №25; улица Тевосяна, дом №35; а также во дворе домов №№21 и 23 по улице 8 Марта. В Электрогорске заместитель руководителя Госжилинспекции и глава муниципального образования Денис Семенов перерезали красную ленточку нового городка у домов №№32 и 32А по Советской улице», – отмечается в материале.

В Кашире Выборова и первый заместитель главы городского округа Ирина Бодарева открыли площадки по адресам: микрорайон Ожерелье, улица Заводская, дом №7 и деревня Топканово, дом №20.

В мероприятиях также приняли участие представители местных отделений политической партии «Единая Россия», ячеек Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, жители города. В программах открытия были театрализованные представления, интерактивные развлечения для маленьких и взрослых.

При строительстве городков использованы современные и экологичные материалы. Все элементы конструкции и оборудования надежно укреплены и зафиксированы. На площадке применено ударопоглощающее резиновое покрытие. Все изделия имеют необходимые сертификаты соответствия, а также соответствуют требованиям ГОСТ. По периметру площадок разместили удобные скамейки для родителей.