РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 ноя. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в Единый день голосования пообщался с кандидатами в молодежный парламент городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Спикер Мособлдумы вместе с председателем областного молодежного парламента Андреем Урусовым проверил участок для голосования в Балашихе, в микрорайоне Железнодорожный на улице Октябрьской, дом 11.

«Сегодня (29 ноября – ред.) на территории Московской области начинает работать система молодежного парламентаризма, которая в дальнейшем позволит определять ребят в местный совет депутатов, в молодежный областной парламент, давать возможность избираться в Мособлдуму, Госдуму. Я пообщался сегодня с кандидатами в молодежный парламент Балашихи. Идеи, которые их волнуют, самые разные: спорт, социальная политика, цель сделать город лучше и краше. Радует, что у них есть желание делать это вместе с властью и общественными организациями. Дай Бог, чтобы у них этот взгляд только развивался, мы будем их поддерживать», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что конкуренция на выборах – три человека на место, это хорошее начало, потому что голосование на территории всего Подмосковья в таком формате проходит в 55 муниципалитетах Подмосковья.

До конца текущего года еще в 12 городах Московской области будут проведены все необходимые мероприятия для того, чтобы определить численный состав молодежного парламента.

«Мы сможем реализовать свое наставничество в молодых людях, которых изберут сегодня, и будем выстраивать дальнейшую молодежную политику в этом направлении. Самое главное, чтобы молодежь могла реализовывать себя, и, конечно, принести пользу своему родному городу, развиваться в тех направлениях, которые им интересны для дальнейшего продвижения», – пояснил Брынцалов.

Единый день голосования в муниципальные молодежные парламенты проходит впервые в Московской области. Избирательные участки закроются в 19:00.