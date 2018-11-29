РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. В Люберцах на отчетно-выборной конференции «Молодой гвардии» билеты организации получили 27 человек, сообщил руководитель местного отделения всероссийской общественной организации Александр Шлапак.

В администрации в четверг прошла четвертая отчетно-выборная конференция местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

«Местный штаб насчитывает 13 человек, аппарат местного штаба насчитывает 7 человек, членов проектного офиса – 5 человек, блок кураторов направлений – 4 человека, 6 первичных отделений, в которых состоят 150 членов организации, база сторонников организации – 350 человек. В четверг (29 ноября – ред.) приняли в свои ряды еще 27 активных молодых жителей городского округа», – сказал Шлапак.

Он добавил, что за текущий год организация приняла более 150 новых членов и эта цифра ежемесячно растет.

«Каждый последний четверг месяца с 15:00 до 18:00 в местном отделении партии по адресу: улица Кирова дом №22 проходит собеседование на предмет вступления в организацию», – подчеркнул Шлапак.