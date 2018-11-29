РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 ноя. На площади у Дворца культуры имени Калинина в Королеве открыли каток с искусственным льдом «Космолед», говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

В честь старта сезона до 21:00 каток открыт для свободного массового катания.

«Каток «Космолед» на площади у Центрального дворца культуры имени Калинина открылся сегодня, 29 ноября. Лед уже залит, проверен и ждет всех любителей катания на коньках», – отмечается в материале.

Всего зимой в Королеве будут работать 15 катков: в школах №№3, 5 и 6, гимназиях №№3, 5, 17, 18, в гимназии «Российская школа» и на территории школы олимпийского резерва «Королев». Также покататься на коньках можно будет в ФОКе с крытым катком по адресу: Октябрьский бульвар, дом №10, строение 1 и в спортивном комплексе «Вымпел».