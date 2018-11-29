РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. В нынешнем году в Подольске более 50 человек обратились в общественную палату городского округа во время приемов, сообщил «РИАМО в Подольске» зампредседателя общественной палаты Подольска Александр Бобков.

«Всего в общественной палате округа в 2018 году состоялось 11 приемов граждан. За данный период (на приемы – ред.) к нам обратилось свыше 50 человек по самым разным вопросам. Так, по итогу 11 месяцев 2018 года отмечу, что чаще всего жители обращаются по вопросам ЖКХ и благоустройства. Также бывают вопросы юридической направленности», – сказал Бобков.

Он отметил, что все обращения граждан находятся на контроле общественников. Так, члены общественной палаты проверяли ход работ по замене автобусных павильонов в округе и выявили ряд недостатков.