РИАМО - 29 ноя. Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн 4 декабря в рамках книжно-концертного тура Messer встретится со своими поклонниками и проведет автограф-сессию в магазине «Читай город» в столичном торговом центре «Метрополис», говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

«Четвертого декабря в 18:00 в магазине «Читай-город» по адресу: Москва, метро «Войковская», метро «Балтийская», Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 4, ТРЦ «Метрополис», третий этаж, состоится долгожданная автограф-сессия Тилля Линдеманна в рамках его книжно-концертного тура Messer», - отмечается в сообщении.

Автограф-сессия посвящена выходу книги Messer. Книгу можно взять с собой или купить на месте. Автограф-сессия будет проходить в открытом формате, билет приобретать не нужно.

«Для вашего удобства мы создали встречу, где вы найдете все подробности об автограф-сессии: https://vk.com/event174512228. Для людей с ограниченными возможностями в каждой встрече сделана специальная тема, где вы можете отметиться, чтобы получить информацию о волонтерской поддержке. Люди с ограниченными возможностями получают автограф первыми. На автограф-сессиях не запрещается пользование мобильными телефонами, однако охрана вправе отказать вам в возможности сделать селфи, в случае, если это задерживает очередь», - добавляется в сообщении.

Книгу Messer перевел на русский язык известный литературовед, поэт и фантаст Евгений Витковский. Художественное оформление книги подготовил художник из Ростова-на-Дону Дэн Зозуля. Под современной фотографией Тилля скрывается его детское фото. А каждую страницу черновой верстки Линдеманн лично окропил своей кровью, которая впоследствии была перенесена на весь тираж. Позднее в открытом доступе издательство выложит процесс на фото и видео.