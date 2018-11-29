РИАМО - 29 ноя. Главная новогодняя елка России приедет в Кремль из Щелковского района Московской области, сообщила РИАМО в четверг пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

По ее словам, управляющему делами президента Александру Колпакову доложили о выборе главной новогодней елки страны, которая 18 декабря приедет в Московский Кремль.

«Возраст выбранной ели - 100 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров», - сказала Крылова.

Выбор новогоднего дерева вели представители штаба по организации и проведению Общероссийской новогодней елки и комитета лесного хозяйства Московской области. Среди главных требований к дереву — внушительный возраст и внешний вид.

В прошлом году главную новогоднюю ель страны срубили в Подольском лесничестве в Подмосковье. Возраст дерева составлял 90 лет, высота - 27 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, размах нижних ветвей - 10 метров. На дереве развесили более 3,5 тысяч игрушек - шаров, шишек, кренделей и других символов традиционной русской ярмарки. Ель украшала центральную площадь Кремля в течение трех недель.

Дореволюционная традиция ставить в новогодние праздники елку на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. До 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле. Случалось это редко, в частности, за время правления Николая II всего два раза. Царская семья имела обыкновение справлять Новый год в Царском Селе около Санкт-Петербурга.