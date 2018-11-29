РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 ноя. В подмосковном Красногорске в четверг уже более 3 тысяч избирателей проголосовали на выборах членов молодежного парламента, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В четверг в Красногорске проходят выборы членов молодежного парламента при совете депутатов горокруга. Избирательный участок в Молодежном центре посетили глава горокруга, председатель Молодежного избиркома региона Дарья Косова, представители молодежных избирательных комиссий из регионов России.

«Сегодня (29 ноября - ред.), в Единый день голосования, выборы членов в молодежные парламенты районов и городских округов проходят по всей Московской области. В Красногорске они идут динамично. Мне сообщили, что на 16:00 проголосовали 3267 избирателей. Это высокая явка, которая показывает интерес молодежи», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что в Красногорске организовали один стационарный избирательный участок в Молодежном центре. Кроме того, идет выездное голосование по семи маршрутам в образовательных организациях и территориальных управлениях.

«Кандидаты – молодые люди, которым не все равно, как живет округ. Они пришли со свежими идеями, а многие – с готовыми проектами. Многие являются номинантами и лауреатами премии «Наше Подмосковье», занимают активную жизненную позицию», – подчеркнула Хаймурзина.

Жители Красногорска в возрасте от 14 до 35 лет могут отдать свои голоса за кандидатов в Молодежном центре до 19:00.

«Мы будем плотно работать с молодежным парламентом. Но и с теми ребятами, которые не будут сегодня праздновать победу, если они инициативные. Будем работать со всеми», – отметила глава.

На выборах в молодежный парламент Красногорска зарегистрированы 45 кандидатов. Двух членов парламента определят молодежные организации горокруга «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» и «Юнармия». Еще 13 выберут жители. Подсчет голосов начнут в 19:00.