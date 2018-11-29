Как жителям Подмосковья научиться сортировать мусор дома

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В компании «ЭкоЛайн» разъяснили спорные вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто только начинает сортировать мусор.

Бумажные салфетки – не подлежат переработке, выбрасываем их в «грязный» мусор, туда же отправляем чеки из магазинов, втулки из-под туалетной бумаги, одноразовые бумажные стаканчики и бумажные контейнеры из-под яиц.

Обычная бумага, картон, газеты и журналы – для переработки пригодны, их собираем в «чистый» контейнер;

Пластиковые бутылки (любые – из-под воды, молока, пива, масла) необходимо отправлять в «чистый» мусор, предварительно помыв их. В «ЭкоЛайн» не настаивают, чтобы жители отдельно собирали крышки от бутылок и снимали этикетки (хотя крышечки чаще всего изготовлены из другого вида пластика, нежели сама упаковка, и многие предприятия принимают на переработку именно их). В идеале – скрутить крышечки, и, скопив их, сдать их в пункт приема;



Тетрапак (пакеты от соков и молока) – такая упаковка сложна в переработке, и все же смело отправляйте ее в «чистый мусор», предварительно отмыв и сплющив.

Стекло (даже битое) – отправляем вымытым в «чистое» ведро.

Стаканчики из-под йогурта – помойте, вставьте один в другой, и отправьте в «чистый» мусор.

Фольгированная упаковка (например, из-под джема или майонеза) –отправляется в «грязное» ведро, так как ее практически невозможно отмыть.

Полиэтиленовые пакеты любого типа – смело бросаем в «чистое» ведро, убедившись, что они чистые.

Вакуумные лотки для сыра и колбасы – отправляем в «грязный мусор». Специалисты отмечают, что в такой упаковке содержатся вредные вещества, поэтому рекомендуют вообще отказаться от покупки продуктов, упакованных таким образом.

Упаковка из фольги (например, из-под творожного сырка) – смело кидаем в «грязное» ведро.



Пищевые отходы (все возможные виды) отправляются в «грязное ведро». Туда же кидайте упаковки, которые загрязнены пищевыми отходами, и их невозможно очистить (например, картонные коробки от пиццы, на которых есть следы жира).

Опасные отходы (аккумуляторы, батарейки, люминесцентные лампы) – выбрасывать в мусор нельзя, их необходимо отнести в пункты сбора. В настоящее время в Подмосковье батарейки собирают в сети крупных гипермаркетов электроники, а также в гипермаркетах ИКЕА.

Старая одежда и мебель – не выбрасывайте их в контейнеры для мусора. Возможно, для этого мусора найдутся новые хозяева в Интернете.

Если есть сомнения, в «чистое» или «грязное» ведро отправлять мусор, обратите внимание на упаковку продукта. Рядом со штрих-кодом с помощью специальной маркировки производитель обязан указать материал, из которого она сделана, и подлежит ли последующей переработке.

Например, маркировка пластика – это три стрелки в форме треугольника. Цифра внутри фигуры и аббревиатура под ней подскажут, каков тип данной пластмассы, из чего сделана упаковка.

Так, бутылки из-под растительного масла или пищевые контейнеры чаще всего сделаны из ПЭТ – полиэтилентерефталата (01, PET(E), флаконы для шампуней и бытовой, крышки от бутылок – из полиэтилена высокого давления (02, PEHD (HDPE), эти типы подлежат переработке. При этом ПВХ (03, PVC), из которого делают блистеры под таблетки и косметику, вредна.

Таблицы с видами маркировки и расшифровкой можно найти на сайте «Гринпис».

Раздельный сбор мусора в Подмосковье. ИНФОГРАФИКА>>