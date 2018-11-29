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  1. Шпаргалки
  2. Как жителям Подмосковья научиться сортировать мусор дома
Шпаргалки

Как жителям Подмосковья научиться сортировать мусор дома

Как организовать раздельный сбор мусора дома, рассказали в компании «ЭкоЛайн», которая будет обслуживать Воскресенский кластер в Подмосковье.
© РИАМО, Николай Корешков
1

Всего два контейнера

© РИАМО, Николай Корешков

С 1 января 2019 года в Московской области внедрят самую простую – двухконтейнерную – систему раздельного сбора отходов (РСО).

Контейнеры будут двух типов – для «чистого» мусора, подходящего для дальнейшей переработки, и «грязного», который переработке не подлежит.

По словам директора по связям с общественностью «ЭкоЛайн» Елены Вишняковой, стоит начать с малого – по теории малых шагов.

«Не нужно сразу становиться продвинутым и разделять пластик по видам и маркировкам», - отмечает Вишнякова.

Чтобы жителям быть во всеоружии и иметь представление о системе РСО, специалисты предлагают начать разделять прямо сегодня.

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2

Основные принципы сортировки

© РИАМО, Николай Корешков

1. Собираем полезные отходы отдельно от смешанного бытового мусора и пищевых отходов

2. Удаляем остатки пищи и жидкости, ополаскиваем тару

3. Прессуем и складываем сырье компактно

Чаще всего жители отказываются от сортировки мусора, пользуясь отговоркой, что на кухне не хватает места. В представлении большинства людей раздельный сбор в квартире – это сразу несколько ведер или контейнеров, стоящие под раковиной. Однако место под мойкой – не единственное место для мусора, уверяют эксперты.

Контейнер для «чистого» мусора (пластика, тетрапака, стекла и алюминиевых банок) можно поставить где угодно – на балконе или в кладовке, можно приспособить под него любой кухонный шкафчик, советуют в компании.

Особые перфекционисты могут заказать встроенную систему раздельного сбора мусора для кухни. В продаже сегодня есть продуманные ведра и контейнеры для раздельного сбора, а также крепления на дверцу кухонного шкафа, на которые удобно вешать пакеты или закреплять контейнеры.

Вторая популярная отговорка – нет времени на сортировку. Но опытный сортировщик возразит: когда сортировка мусора станет частью вашей жизни, вы перестанете замечать, сколько времени на это тратите. Главное – начать, а потом это войдет в привычку.

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3

Что в «чистое», а что в «грязное»?

© РИАМО, Николай Корешков

В компании «ЭкоЛайн» разъяснили спорные вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто только начинает сортировать мусор.

Бумажные салфетки – не подлежат переработке, выбрасываем их в «грязный» мусор, туда же отправляем чеки из магазинов, втулки из-под туалетной бумаги, одноразовые бумажные стаканчики и бумажные контейнеры из-под яиц.

Обычная бумага, картон, газеты и журналы – для переработки пригодны, их собираем в «чистый» контейнер;

Пластиковые бутылки (любые – из-под воды, молока, пива, масла) необходимо отправлять в «чистый» мусор, предварительно помыв их. В «ЭкоЛайн» не настаивают, чтобы жители отдельно собирали крышки от бутылок и снимали этикетки (хотя крышечки чаще всего изготовлены из другого вида пластика, нежели сама упаковка, и многие предприятия принимают на переработку именно их). В идеале – скрутить крышечки, и, скопив их, сдать их в пункт приема;

Тетрапак (пакеты от соков и молока) – такая упаковка сложна в переработке, и все же смело отправляйте ее в «чистый мусор», предварительно отмыв и сплющив.

Стекло (даже битое) – отправляем вымытым в «чистое» ведро.

Стаканчики из-под йогурта – помойте, вставьте один в другой, и отправьте в «чистый» мусор.

Фольгированная упаковка (например, из-под джема или майонеза) –отправляется в «грязное» ведро, так как ее практически невозможно отмыть.

Полиэтиленовые пакеты любого типа – смело бросаем в «чистое» ведро, убедившись, что они чистые.

Вакуумные лотки для сыра и колбасы – отправляем в «грязный мусор». Специалисты отмечают, что в такой упаковке содержатся вредные вещества, поэтому рекомендуют вообще отказаться от покупки продуктов, упакованных таким образом.

Упаковка из фольги (например, из-под творожного сырка) – смело кидаем в «грязное» ведро.

Пищевые отходы (все возможные виды) отправляются в «грязное ведро». Туда же кидайте упаковки, которые загрязнены пищевыми отходами, и их невозможно очистить (например, картонные коробки от пиццы, на которых есть следы жира).

Опасные отходы (аккумуляторы, батарейки, люминесцентные лампы) – выбрасывать в мусор нельзя, их необходимо отнести в пункты сбора. В настоящее время в Подмосковье батарейки собирают в сети крупных гипермаркетов электроники, а также в гипермаркетах ИКЕА.

Старая одежда и мебель – не выбрасывайте их в контейнеры для мусора. Возможно, для этого мусора найдутся новые хозяева в Интернете.

Если есть сомнения, в «чистое» или «грязное» ведро отправлять мусор, обратите внимание на упаковку продукта. Рядом со штрих-кодом с помощью специальной маркировки производитель обязан указать материал, из которого она сделана, и подлежит ли последующей переработке.

Например, маркировка пластика – это три стрелки в форме треугольника. Цифра внутри фигуры и аббревиатура под ней подскажут, каков тип данной пластмассы, из чего сделана упаковка.

Так, бутылки из-под растительного масла или пищевые контейнеры чаще всего сделаны из ПЭТ – полиэтилентерефталата (01, PET(E), флаконы для шампуней и бытовой, крышки от бутылок – из полиэтилена высокого давления (02, PEHD (HDPE), эти типы подлежат переработке. При этом ПВХ (03, PVC), из которого делают блистеры под таблетки и косметику, вредна.

Таблицы с видами маркировки и расшифровкой можно найти на сайте «Гринпис».

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4

Зачем сортировать

© РИАМО, Николай Корешков

На переработку можно отправить до 80% бытовых отходов. В качестве мотивации стоит помнить, что из 400 алюминиевых банок можно сделать детский велосипед, а из 25-ти пластиковых бутылок – флисовую куртку, отмечают в компании.

«Только на первый взгляд кажется, что все очень сложно. Вы не заметите, как начнете «читать» упаковку и разбираться в маркировке», - отмечает эксперт «ЭкоЛайн».

Следующий уровень – когда при выборе продукта в супермаркете вы руководствуетесь в первую очередь тем, из чего сделана упаковка.

На первом этапе введения системы раздельного сбора мусора жителям будут помогать. Информационная кампания, пометки на контейнерах, открытие «горячей линии» для жителей – это только часть работы с населением отмечают специалисты «ЭкоЛайн-Воскресенск».

В ближайшем будущем в школах области пройдут эко-уроки для школьников.

«У нас подготовлены уроки для 3-х возрастных категорий. Скорей всего, мы начнем в Люберец», - рассказала журналистам Елена Вишнякова. В компании надеются, что дети смогут стать «совестью» для своих родителей, которые не хотят сортировать свой мусор.

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5

Лайфхаки для продвинутых

© РИАМО, Николай Корешков

Установить диспоузер

Чтобы свести к минимуму количество «грязных» отходов, можно встроить в кухонную мойку диспоузер, или бытовой измельчитель отходов. Он устанавливается под раковиной и перемалывает все пищевые отходы, а потом смывает их в централизованную канализационную систему. Хороший диспоузер перемелет и кукурузный початок, и арбузные корки, а, значит, оставит вас практически без гниющего в ведре мусора. Приспособления, которые давно используют в Европе и США, в России пока в новинку. Потребителей отпугивает стоимость гаджета – около 20 тысяч рублей за хороший прибор, вместе с установкой.

Купить вермикомпостер

Еще один продвинутый способ переработки пищевых отходов, который подходит и для жителей многоквартирных домов – вермикомпостеры. Это специальные ящики с дождевыми червями, которые перерабатывают сбрасываемые пищевые отходы. Производители уверяют, что неприятного запаха от контейнеров нет, а полученный компост можно использовать как удобрение для растений. Качественный австралийский вермикомпостер обойдется примерно в 10 тысяч рублей, плюс стартовый набор червей.

Ходить в магазин с авоськой

Чтобы сократить использование пластика, стоит отказаться от использования пластиковых пакетов и завести для этого «дежурную» тару, ходить в магазин с авоськой или тканевой сумкой.

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Дина Жильцова
ПодмосковьеМусор
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