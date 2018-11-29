РИАМО - 29 ноя. Крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока и Северной Африки Air Arabia с 30 ноября переводит все свои регулярные московские рейсы в аэропорт «Домодедово», благодаря чему возрастет частота перелетов, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Сейчас авиакомпания выполняет в «Домодедово» часть своей полетной программы из курортного города Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты). С конца ноября, благодаря переносу всех рейсов, частота перелетов возрастет с одного до двух в день», – говорится в сообщении.

Благодаря расширению полетной программы Air Arabia у пассажиров появятся дополнительные возможности для путешествий.

«Шарджа станет еще одним уникальным направлением нашего аэропорта в Московском авиаузле», – сказал заместитель директора аэропорта «Домодедово» по коммерции Алексей Раевский.

Лоукостер Air Arabia выполняет рейсы в «Домодедово» с октября 2011 года. С тех пор авиакомпания обслужила почти 500 тысяч пассажиров, было совершено свыше 4 тысяч взлетно-посадочных операций. За 2012–2017 годы среднегодовой рост пассажиропотока авиакомпании в «Домодедово» составил 10,4%.

Air Arabia – первый и крупнейший лоукостер Ближнего Востока и Северной Африки. Авиакомпания базируется в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко и Египта и обслуживает 155 направлений в странах Азии, Ближнего Востока, Европы и Северной Африки. Ее флот состоит из 53 воздушных судов.