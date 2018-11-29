РИАМО – 29 ноя. Глава Раменского района Андрей Кулаков в четверг поздравил жительницу Нину Барсукову со 100-летним юбилеем и пожелал ей здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

В юношеские годы Барсукова приехала в Подмосковье с Волги, из Самары. В годы Великой Отечественной войны работала начальником почтового вагона на южном направлении Москва-Ташкент, Москва-Душанбе; потом в Москве – в управлении перевозки почты по железной дороге.

«Делегацию официальных лиц администрации района и раменских СМИ встретили в ее доме пирогами и чаем. Нину Ивановну поздравил с юбилеем глава Раменского района Андрей Кулаков и пожелал ей, чтобы наступившее для нее второе столетие жизни тоже принесло здоровье, оптимизм, долголетие, чтобы рядом были заботящиеся о ней родные люди. Глава района передал Нине Ивановне поздравление и подарок от имени губернатора Московской области и поздравительное письмо президента России», – отмечается в материале.

Также Барсукову со 100-летней датой со дня рождения сердечно поздравила начальник Раменского управления социальной защиты населения Елена Костина. Она поинтересовалась, какие проблемы или пожелания есть у столь почтенного юбиляра.

Костина отметила, что в семьях, где есть долгожители, рядом с ними всегда очень заботливые и уважающие старость родственники.

По словам Барсуковой, она продолжает привычные для себя занятия: много вяжет для всех поколений семьи, с удовольствием смотрит спортивные передачи. В чемпионате мира по футболу болела за нашу команду и хвалит Акинфеева за то, что 11-метровый не пропустил в ворота. Не довольна, что проиграла наша женская команда в чемпионате мира по волейболу из-за отсутствия в команде Екатерины Гамовой. Сожалеет о том, что в биатлоне у нас столько проблем.

В молодости она и сама занималась спортом и, дожив до 100 лет, не изменила своему увлечению: просто перешла в категорию активных болельщиков. У нее особое отношение к труду, уважительное. И до сих пор она считает, что труд в ее жизни играет первостепенную роль.

Барсукова отмечает, что всю жизнь трудилась и сейчас без работы не может. Ее родственники, помогающие вести хозяйство, охотно это подтверждают. Даже огородные работы она до недавних пор выполняла сама.