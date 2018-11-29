РИАМО - 29 ноя. На севере Москвы на Ангарской улице загорелись два брошенных автобуса, в результате пожара, по предварительной информации, никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Двадцать девятого ноября в 15:59 <…> поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Деповская, дом 3 (пересечение с улицей Ангарская, дом 1). По уточненной информации, по адресу: улица Ангарская, дом 1А происходило загорание двух автобусов (брошенных) на общей площади около 17 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Открытое горение ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.