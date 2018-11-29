РИАМО - 29 ноя. В Северном Тушине по программе реновации планируют построить более 450 тысяч квадратных метров жилья, в рамках проекта на территории также появятся детсад на 350 мест и школа на 400 учеников, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 29 ноября 2018 года одобрила проект планировки территории микрорайона 5 в районе Северное Тушино», - говорится в сообщении.

По словам ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, суммарная поэтажная площадь нового строительства в габаритах наружных стен составит 526,5 тысяч квадратных метров.

«Помимо жилья площадью почти 453,5 тысячи квадратных метров на участке, ограниченном бульваром Яна Райниса, улицами Героев Панфиловцев и Туристской, планируется построить необходимую для комфортного проживания социальную инфраструктуру. Площадь объектов образования составит почти 16 тысяч квадратных метров, здравоохранения – 9 тысяч квадратных метров», - сказал Тимофеев.

Как отмечается в материале, в рамках проекта на территории собираются построить детский сад на 350 мест и школу на 400 учеников, детскую поликлинику на 320 посещений в смену.

Площадь других отдельно стоящих социальных объектов может достигнуть 7 тысяч «квадратов». Бытовые службы, магазины, отделения банков и другие коммерческие объекты планируется расположить в помещениях на первых этажах жилых зданий.

«Проект планировки территории микрорайона подготовлен в целях реализации программы реновации жилищного фонда. В программу включено 22 дома. Проект будет вынесен на публичные слушания», - заключается в материале.