РИАМО - 29 ноя. Суд до 16 мая продлил арест школьнику, устроившему стрельбу в школе №1 подмосковной Ивантеевки, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Мособлсуда.

«Закончилось сегодняшнее заседание по делу «ивантеевского стрелка». Срок содержания под стражей продлен до 16 мая 2019 года. На заседании были допрошены некоторые потерпевшие. На следующих заседаниях планируется допрос потерпевших и свидетелей», - сказал собеседник агентства.

Следующее заседание назначено на 11:00 4 декабря 2018 года.

Дело рассматривается в закрытом режиме.

Пятого сентября 2017 года в школе №1 подмосковной Ивантеевки учащийся разбросал в классе дымовые шашки и произвел выстрел из пневматического оружия. Подросток, вооруженный также отбивным кухонным молотком, напал на учителя и подорвал взрывпакет. В результате инцидента учитель получил черепно-мозговую травму и ранение лица. Также пострадали три ребенка, выпрыгнувшие из окна.