РИАМО – 29 ноя. Лубянскую площадь в Москве начнут украшать к Новому году 2 декабря, там, в частности, установят 30-метровую ель, украшение площади закончится к началу фестиваля «Путешествие в Рождество», который стартует в середине декабря, сообщает ТАСС.

«Один из самых масштабных проектов - это оформление Лубянской площади. На ней будет стоять тридцатиметровая ель, будут стоять семь елей поменьше, вся эта площадь будет накрыта огромным световым пологом диаметром 60 метров. На Лубянской площади начнем монтировать украшения со 2 декабря», - сказала директор фирмы по праздничному оформлению Москвы «Ка-декор» Елена Зайцева.

По ее словам, ель будут украшать порядка 2 тысяч шаров и снежинок красного и золотого цветов.

На Пушкинской площади установят декоративный грот с лесными животными, окруженный пятиметровыми березами. Конструкция будет специально приспособлена для фотографирования.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве в шестой раз с 14 декабря по 14 января, в этом году его посвятят сказкам и персонажам популярных книг.