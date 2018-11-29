РИАМО – 29 ноя. В подмосковной Истре прошла конференция «Вместе в будущее», на которой презентовали комплекс мер поддержки для инвесторов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

На территории кампуса Корпоративного университета Сбербанка в Истре прошла конференция «Вместе в будущее», участниками которой стали более 40 руководителей исполнительных органов власти регионов Центрального федерального округа и почти 130 представителей бизнеса. Заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Игорь Демин презентовал гостям мероприятия комплекс мер поддержки, которые существуют для инвесторов в регионе.

«В Подмосковье активно развивается направление создания инфраструктуры для быстрого запуска производства – это индустриальные и технопарки, особые экономические зоны. Регион является лидером в России по количеству промышленных площадок. Среди мер поддержки бизнесменов: специальные налоговые льготы, предоставление инвесторам земельных участков в аренду без торгов, предоставление льготных займов промышленным предприятиям Подмосковья, возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры», – отмечается в сообщении.

По словам министра инвестиций и инноваций Московской области Вадима Хромова, также сейчас разрабатывается ряд новых льгот.

«Речь идет об уменьшении налога на прибыль при инвестициях в оборудование, появлении льготы на налог на имущество для тех, кто получил статус резидента индустриального парка, технопарка и промышленного комплекса. А также об увеличении периодов применения льгот по налогу на имущество для тех, кто инвестирует в Московскую область более 30 миллионов рублей, специальных мерах поддержки турбизнеса», – дополнил он.