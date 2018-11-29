РИАМО – 29 ноя. В Подмосковье сдали в эксплуатацию газопроводы общей протяженностью 6,95 километра в городских округах Ликино-Дулево и Домодедово, объекты построили в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы компании «Мособлгаз».

«Газификация деревни Селиваниха городского округа Ликино-Дулево позволит подключиться к газу жителям 119 частных и пяти муниципальных домов. Газопровод от базы отдыха «Нефтяник» до улицы Сосновая в селе Битягово городского округа Домодедово построен с целью повышения надежности работы существующей газораспределительной системы», – отмечается в сообщении.

По словам главы «Мособлгаза» Дмитрия Голубкова, на данный момент реализованы 30 объектов программы газификации из 50, запланированных на этот год.

«Остальные газопроводы находятся в завершающей стадии строительства и оформления документов и будут сданы в эксплуатацию до конца декабря», – добавил он.

Об объектах программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе «Программа газификации Московской области» на сайте: www.mosoblgaz.ru.