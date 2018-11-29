РИАМО - 29 ноя. С 2013 года в Московской области удалось решить проблемы 28 тысяч обманутых дольщиков, сообщил журналистам начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

«С момента, когда (губернатор Московской области – ред.) Андрей Юрьевич Воробьев пришел, 28 тысяч дольщиков удалось выручить», - сказал Гарибян.

По его словам, в настоящее время в реестре обманутых дольщиков находятся 9,8 тысячи человек.

До конца года в Московской области планируют решить проблемы еще 4 тысяч дольщиков, около 9 тысяч человек уже получили в этом году ключи от квартир в домах-долгостроях.