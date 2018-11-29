РИАМО - 29 ноя. Медики из консультационно-диагностического центра для детей в четверг осмотрели юных пациентов с тяжелыми заболеваниями в Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В четверг состоялся выезд бригады детских врачей МОКДЦД в город Пушкино для медицинского осмотра детей со сложными заболеваниями.

«В Подмосковье продолжается реализация проекта «Десант врачей». Его основная цель – предупреждение и профилактика тяжелых заболеваний у детей, просветительские мероприятия для родителей. В рамках выезда в Пушкино специалисты осмотрели 189 детей, из них 17 направлены на лечение в МОКДЦД и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что это уже 17-й выезд десанта врачей в муниципальные образования региона. Ранее аналогичные мероприятия прошли в Шатуре, Кашире, Сергиевом Посаде и других городах.

«Основная цель мероприятия – обеспечить доступность высокопрофессиональных специалистов, современных методов диагностики и лечения всем детям Подмосковья. В рамках проекта на территории выезжают ведущие детские специалисты региона – в частности, педиатр, кардиолог, гастроэнтеролог, пульмонолог и другие врачи. Они проводят прием детей, имеющих сложные заболевания, и при необходимости направляют их на лечение в ведущие учреждения здравоохранения области», – заявил Матвеев.

Проект «Десант врачей» реализуется в Московской области с 2016 года. За это время медицинские специалисты осмотрели 2,8 тысячи детей, из них 237 были направлены на углубленное обследование и лечение.