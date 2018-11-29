РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на конференции Молодой гвардии Единой России пожелал ее членам набираться опыта в общественной работе и вручил самым активным благодарности, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В администрации в четверг прошла четвертая отчетно-выборная конференция местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

«Вы молодцы, что участвуете в этой общественной работе, получаете хороший опыт работы с людьми. Учитесь, набирайтесь опыта, может быть среди вас будущий губернатор или президент», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что молодогвардейцы учатся выстраивать грамотные отношения в обществе.

Депутат Мособлдумы Игорь Коханый пожелал всем представителям организации плодотворной работы.

«В Люберцах есть такая молодая сила, которая идет в ногу с нами – это вы. Именно вы придете нам на смену», – подчеркнул парламентарий.