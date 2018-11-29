РИАМО - 29 ноя. В Удельнинской музыкальной школе в Раменском районе Подмосковья состоялся концерт камерного оркестра «Рондо», который исполнил 26 произведений известных композиторов и народной музыки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Раменского района.

«В стенах старой, но капитально отремонтированной два года назад музыкальной школы поселка Удельная 24 ноября состоялся «домашний» радостный юбилей. Камерный оркестр «Рондо» (руководитель Анжела Мелкумова) отметил свое 20-летие с момента создания, а вернее – с начала своей жизни… Жизни интересной, творческой, разнообразной, не позволяющей почивать на лаврах, которые, конечно, тоже заслужены немалым трудом», — говорится в сообщении.

Концерт посетили не только воспитанники музыкальной школы, но поклонники оркестра. Актовый зал был полон, и все произведения, которые прозвучали в этот вечер, зрители встречали аплодисментами. Выступления камерного оркестра «Рондо» всегда заслуживают высокой оценки – и у авторитетных жюри многих престижных международных фестивалей и конкурсов. У оркестра есть и гастрольные турне по зарубежью. Оркестр «Рондо» является дипломантом и лауреатом различных фестивалей и конкурсов, обладателем многих премий и гран-при международного фестиваля.

«Свое 20-летие на домашней сцене в родной школе музыканты организовали так, чтобы юбилей был не только музыкальным, но и танцевальным, и по-семейному теплым, и по-человечески радостным. Были цветы, подарки, поздравления – от гостей и друзей, от коллег и руководства – директора школы Елены Гилевич и заместителя председателя комитета по культуре и туризму администрации Раменского района Наталии Федоровой», — добавляется в сообщении.

В программе было 26 наименований – от произведений европейских композиторов XIII-XVI веков и музыки П.И. Чайковского до народных мелодий – шотландской, корейской, армянской, вьетнамской, еврейской, молдавской и русской «Камаринской». Оркестр также исполнил аргентинское танго и латиноамериканскую музыку, под которую выступили пары танцоров.

Участниками юбилея стали взрослые и дети, педагоги и родители, зрители и исполнители. Для оркестра это выступление стало очередным успехом.