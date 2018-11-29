РИАМО - 29 ноя. В Московской области за год отремонтировали, очистили и восстановили около 1 тысячи фасадов нежилых зданий благодаря контролю Госадмтехнадзора Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В результате проведенных административно-техническими инспекторами территориальных отделов Госадмтехнадзора мероприятий отремонтированы, очищены от загрязнений и восстановлены фасады и их элементы около 1 тысячи нежилых зданий», – говорится в сообщении.

Всего с начала года сотрудники ведомства провели свыше 600 надзорных мероприятий в регионе, направленных на проверку содержания нежилых зданий.

«По итогам осмотра проверено более 2,5 тысяч объектов», – сообщила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

По ее словам, отремонтировали более 500 фасадных частей строений, покрасили и очистили от загрязнений, посторонних надписей и рекламного мусора около 5 тысяч квадратных метров стен нежилых строений, восстановили свыше 300 уличных лестниц и около 120 пандусов. Кроме того, отремонтировали почти 140 неработавших элементов фасадного освещения.

Нарушителям, допустившим ненадлежащее состояние фасадов, назначено 600 предупреждений, а также выписаны штрафы на сумму 7,5 миллионов рублей.

«Организациям-владельцам проверенных зданий и строений выписано 942 предписания. Еще 48 нарушений были устранены до окончания рассмотрения материалов административного дела», – добавляется в сообщении.

Глава Госадмтехнадзора отметила, что только соблюдение требований в сфере чистоты, порядка и благоустройства обеспечит жителям Подмосковья комфортные условия проживания, как этого требует губернатор Московской области Андрей Воробьев.