РИАМО - 29 ноя. Мытищинский суд отправил под арест мужчину, подозреваемого в избиении фитнес-тренера, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Мособлсуда.

«Мытищинский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в избиении тренера фитнес-клуба в Мытищах. Арестован на срок до 25 января 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Ранее в фитнес-клубе подмосковных Мытищ мужчина устроил драку, в ходе которой пострадал один человек. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что к данному преступлению причастен 27-летний судимый ранее мужчина, который был впоследствии задержан.