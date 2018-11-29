РИАМО - 29 ноя. В Московском государственном областном университете создана новая технология применения наноструктурированных материалов для применения в гибких дисплеях и в защите информации, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В научных лабораториях Московского государственного областного университета создаются уникальные оптические пленки, которые могут быть использованы для защиты информации. Аналогов данной технологии в мире еще не существует. Специалистами МГОУ разработана новая технология применения оптических пленок для гибких дисплеев, благодаря которой улучшается качество изображения на дисплее и устойчивость к деформации», - сказала Забралова.

По ее словам, технология позволяет спроектировать новые способы отображения информации на цифровых устройствах, в том числе телевизорах и мобильных гаджетах.

«Сотрудники лаборатории создали наноструктурированные материалы на основе новых способов соединения, они могут быть использованы в качестве гибких дисплеев, а также средств защиты от копирования и подделки различных ценных документов, алкогольной и фармацевтической продукции и других объектов. На основе этих материалов можно также создавать светоизлучающие устройства», - пояснила она.

Забралова добавила, что эти передовые технологии изучаются и создаются только в областном университете, а в будущем новые технологии производства могут применять на предприятиях Московской области.

Данную научную идею уже поддержал Российский фонд фундаментальных исследований, ученые также получили грант президента РФ.