РИАМО - 29 ноя. В столице 41-летнего москвича подозревают в мошенничестве на 5 миллионов рублей, на эту сумму он обманул представителя строительной компании, мужчину задержали, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее представитель строительной компании обратился в полицию. Он рассказал, что ему порекомендовали мужчину, который может помочь в оформлении разрешения на строительство объекта на Волоколамском шоссе. За подготовку документов заявитель передал «помощнику» предоплату – 5 миллионов рублей. Однако подозреваемый обещанного не выполнил.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово Москвы задержали 41-летнего москвича, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Юрий Титов.

Подозреваемого задержали на Винницкой улице в Москве. 41-летний москвич распорядился деньгами по собственному усмотрению, исполнять взятые на себя обязательства и выходить на связь он не собирался.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.