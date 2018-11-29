РИАМО - 29 ноя. В подмосковной Лобне до конца будущего года планируют построить пансионат спортивной направленности, для этого инвестору передали около 4 гектаров земли, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Продолжается работа по привлечению инвесторов в Подмосковье. 3,8 гектара муниципальной земли в городском округе Лобня были переданы в аренду акционерному обществу «СТК-Сервис» для реализации инвестпроекта - строительства экопансионата спортивной направленности», - сказал исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

По его словам, в комплекс отдыха войдут 29 деревянных гостевых домиков, ресторан, прогулочные, беговые и велосипедные дорожки, лесная зона, банный комплекс, площадки для активных игр и пляж. Инвестор планирует реализовать проект до конца 2019 года.

«Появление в городском округе Лобня спортивного пансионата соответствует выполнению задачи губернатора Московской области по развитию туризма и повышению инвестиционной привлекательности региона. Благодаря проекту будут созданы дополнительные рабочие места, а у жителей Подмосковья появится возможность отдохнуть на природе с пользой для здоровья. Также за период реализации проекта в консолидированный бюджет Подмосковья поступит порядка 3 миллионов рублей налоговых и неналоговых доходов», - добавил Вьюрков.