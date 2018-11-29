РИАМО - 29 ноя. В дорожной аварии, произошедшей на юго-востоке Москвы, пострадали десять человек, из них трое детей, они госпитализированы в медучреждения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Авария с участием маршрутки и грузовика произошла на 2-й Вольской улице в Москве.

«На место ДТП на юго-востоке Москвы оперативно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе вертолет. В результате происшествия пострадали десять человек, из них трое детей. Все они в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном состоянии госпитализированы в городские больницы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни нет.