РИАМО - 29 ноя. Шесть земельных участков выставят на торги в столице для строительства физкультурно-оздоровительных центров, сейчас все эти участки свободны от застройки, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 29 ноября 2018 года приняла решение о выставлении на торги шести земельных участков для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов», — говорится в сообщении.

Один из ФОКов площадью более 5 тысяч квадратных метров построят в Сигнальном проезде, владение 37. Два ФОКа построят на юге года по адресам: улица Липецкая, участок 1, и Ореховый бульвар, владение 26, з/у 3. Площадь объектов составит 8 тысяч квадратных метров и 4,3 тысячи квадратных метров соответственно.

ФОК площадью около 2,4 тысячи квадратных метров может быть построен по адресу: Ленинский проспект, владение 125, корпус 5 (ЮЗАО).

В микрорайоне 6, корпус 18, Жулебина появится ФОК площадью около 5,3 тысячи квадратных метров. Спортивный объект также планируют построить на участке №2 вблизи деревни Орлово. Площадь ФОКа составит 13 тысяч квадратных метров.

Как добавляется в сообщении, сейчас все земельные участки свободны от застройки, не охраняются.