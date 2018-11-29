РИАМО - 29 ноя. Большинство звонков о заложенных бомбах в торговых центрах в Москве сделаны с номера телефона жительницы подмосковной Балашихи, ее номер для ложных сообщений использовали хакеры, сообщает в четверг «Интерфакс».

«Установлено, что хакеры получили доступ к номеру телефона жительницы Балашихи и удаленно использовали его для анонимных звонков об угрозе взрыва в московских ТЦ», – говорится в сообщении.

Как добавляется в сообщении, подозреваемые использовали не только российские номера.

В Москве 28 ноября из 14 торговых центров эвакуировали около 7 тысяч человек. В их числе «Капитолий», «Европейский», «Мегаполис», «Горбушкин двор», «Звездочка», «Атриум», «Город», «Цветной», «Вива». Ни одно сообщение не подтвердилось, опасных устройств специалисты не обнаружили.

Волна ложных звонков телефонных террористов началась в России в сентябре 2017 года. Тогда было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах РФ. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась. Позже замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил, что звонки о якобы заложенных бомбах поступали из Сирии, а также с Украины, Турции, США и Канады.