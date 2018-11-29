РИАМО - 29 ноя. В Московской области с начала года прошли аттестацию более 21 тысячи учителей и руководителей госучреждений, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Свыше 21 тысячи педагогических работников образовательных организаций Московской области прошли аттестацию в 2018 году, среди них также руководители государственных учреждений, подведомственных министерству образования. Порядка 11 тысяч специалистов аттестованы на высшую квалификационную категорию и 10,5 тысяч – на первую категорию», – уточнила Забралова.

Она добавила, что срок проведения аттестации не превышает 90 календарных дней.

«Аттестация является не только одним из важнейших механизмов повышения уровня квалификации педагогических работников, но и помогает выстраивать целенаправленную кадровую политику в Подмосковье. Ежегодно аттестацию проходят более 20 тысяч педагогов. Таким образом, большинство наших педагогов имеют первую или высшую категории», - уточнила Забралова.

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации». Основанием для проведения аттестации является личное заявление на квалификационную категорию.