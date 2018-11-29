РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В поселке Цемзавода подмосковного Подольска в квартире ветхого дома на улице Плещеевская провалился пол и образовалась дыра к соседям, жильцы опасаются разрушения дома, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец квартиры.
Он отметил, что представители администрации сказали, что их дом включили в программу и переселят в новое жилье до 2021 года. Но до этого их обещали переселить по сходной программе до 2018 года.
По его словам, управляющая компания МУП «ДЕЗ» начала работы по заделке дыры. В это же время жителей попросили подписать документ от том, что обслуживание и поддерживающий ремонт производятся в полном объеме. Жители отказались, так как не считают это соответствующим действительности.
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