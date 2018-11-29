РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В поселке Цемзавода подмосковного Подольска в квартире ветхого дома на улице Плещеевская провалился пол и образовалась дыра к соседям, жильцы опасаются разрушения дома, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец квартиры.

«Больше 30 лет в Подольске не могут расселить ветхие дома на улице Плещеевская. Недавно у нас в доме №39 в квартире №3 провалился пол к соседям в туалете, образовалась дыра. Мы уже опасаемся, что просто не доживем до переселения, дом рухнет. К тому же нашей дочке почти три года, мы опасаемся за нее, стены могут обвалиться в любой момент», – сказал владелец.

Он отметил, что представители администрации сказали, что их дом включили в программу и переселят в новое жилье до 2021 года. Но до этого их обещали переселить по сходной программе до 2018 года.

По его словам, управляющая компания МУП «ДЕЗ» начала работы по заделке дыры. В это же время жителей попросили подписать документ от том, что обслуживание и поддерживающий ремонт производятся в полном объеме. Жители отказались, так как не считают это соответствующим действительности.